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أرقام وحقائق مثيرة عن خسائر الشركات المنسحبة من السوق الروسية

مال وأعمال

أرقام وحقائق مثيرة عن خسائر الشركات المنسحبة من السوق الروسية
Globallookpress
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قدر مركز الأبحاث الاستراتيجية خسائر الشركات الغربية جراء انسحابها من السوق الروسية بأكثر من 200 مليار دولار.

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وعرض المركز بيانات مثيرة للاهتمام عن الشركات المنسحبة وتداعيات هذه الخطوة:

- قطاع الأعمال المرتبط بالنفط والغاز والبنوك وصناعة السيارات هم الأكثر تضررا من انسحاب الشركات.

- أكبر الخاسرين: قطاع الأعمال الأمريكي (102 مليار دولار) والبريطاني (78 مليار دولار) والألماني (51 مليار دولار).

- أدى انسحاب الشركات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل فنلندا بنسبة 2%، والسويد بنسبة 1.5%، والمملكة المتحدة بنسبة 1.3%.

- تواصل معظم الشركات من النمسا واليابان وسويسرا وبولندا العمل في روسيا.

- الشركات من بولندا لم تنسحب من روسيا على الرغم من الموقف العدائي لوارسو تجاه روسيا.

- نحو نصف الشركات الكبرى تواصل العمل في روسيا أو تقوم بتنفيذ إجراء "تغيير العلامة التجارية".

المصدر: نوفوستي

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