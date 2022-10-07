أرقام وحقائق مثيرة عن خسائر الشركات المنسحبة من السوق الروسية
قدر مركز الأبحاث الاستراتيجية خسائر الشركات الغربية جراء انسحابها من السوق الروسية بأكثر من 200 مليار دولار.
وعرض المركز بيانات مثيرة للاهتمام عن الشركات المنسحبة وتداعيات هذه الخطوة:
- قطاع الأعمال المرتبط بالنفط والغاز والبنوك وصناعة السيارات هم الأكثر تضررا من انسحاب الشركات.
- أكبر الخاسرين: قطاع الأعمال الأمريكي (102 مليار دولار) والبريطاني (78 مليار دولار) والألماني (51 مليار دولار).
- أدى انسحاب الشركات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل فنلندا بنسبة 2%، والسويد بنسبة 1.5%، والمملكة المتحدة بنسبة 1.3%.
- تواصل معظم الشركات من النمسا واليابان وسويسرا وبولندا العمل في روسيا.
- الشركات من بولندا لم تنسحب من روسيا على الرغم من الموقف العدائي لوارسو تجاه روسيا.
- نحو نصف الشركات الكبرى تواصل العمل في روسيا أو تقوم بتنفيذ إجراء "تغيير العلامة التجارية".
المصدر: نوفوستي