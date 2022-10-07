أرقام وحقائق مثيرة عن خسائر الشركات المنسحبة من السوق الروسية

قدر مركز الأبحاث الاستراتيجية خسائر الشركات الغربية جراء انسحابها من السوق الروسية بأكثر من 200 مليار دولار.

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وعرض المركز بيانات مثيرة للاهتمام عن الشركات المنسحبة وتداعيات هذه الخطوة:

- قطاع الأعمال المرتبط بالنفط والغاز والبنوك وصناعة السيارات هم الأكثر تضررا من انسحاب الشركات.

- أكبر الخاسرين: قطاع الأعمال الأمريكي (102 مليار دولار) والبريطاني (78 مليار دولار) والألماني (51 مليار دولار).

- أدى انسحاب الشركات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل فنلندا بنسبة 2%، والسويد بنسبة 1.5%، والمملكة المتحدة بنسبة 1.3%.

- تواصل معظم الشركات من النمسا واليابان وسويسرا وبولندا العمل في روسيا.

- الشركات من بولندا لم تنسحب من روسيا على الرغم من الموقف العدائي لوارسو تجاه روسيا.

- نحو نصف الشركات الكبرى تواصل العمل في روسيا أو تقوم بتنفيذ إجراء "تغيير العلامة التجارية".

المصدر: نوفوستي