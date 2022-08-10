من إيجار العقارات فقط.. خبراء يقدرون خسائر الشركات المنسحبة من روسيا بنحو نصف مليار دولار

قدر الخبراء خسائر الشركات الغربية التي قررت مغادرة روسيا وفسخ عقود إيجار محلاتها بالأحياء والمراكز التجارية، بما يصل إلى 30 مليار روبل، بسبب هذا الخروج المبكر.

إقرأ المزيد

وأضاف الخبراء أن المبلغ (30 مليار روبل) الذي يعادل 495 مليون دولار عبارة عن تعويضات للخسائر التي لحقت بمالكي العقارات جراء قيام الشركات الغربية بفسخ العقود ومغادرة السوق الروسية.

وأشار الخبراء إلى أن أصحاب المحلات (العقارات) في المراكز التجارية على الأغلب سيكونون مستفيدين من هذا الوضع، على الرغم من أنهم سيواجهون صعوبات في العثور على مستأجرين جدد.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو طالت شركات وقطاعات اقتصادية مختلفة، كذلك أعلنت شركات غربية تعليق أعمالها أو الانسحاب من السوق الروسية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

(الدولار = 60.53 روبل بتاريخ 10 أغسطس 2022)

المصدر: أر بي كا