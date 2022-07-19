تقرير يكشف حجم خسائر شركات التجزئة المنسحبة من روسيا

كشفت "كوميرسانت" نقلا عن خبراء ماليين أن الشركات الغربية لتجارة الملابس بالتجزئة التي أوقفت أنشطتها في روسيا ستخسر ما يصل إلى 800 مليون دولار إذ خرجت من السوق الروسية بالكامل.

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ووفقا لمحاوري الصحيفة الروسية فإن تعرض هذه الشركات لخسارة ما بين 760 - 800 مليون دولار يعتبر سيناريو "محافظ"، إذ ستزداد خسائر هذه الشركات الغربية إذا لم تنجح في بيع السلع المتبقية لديها قبل الخروج من روسيا ولم تجد تسوية لعقود استئجار المحلات مع أصحاب العقارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصحاب العقارات (مالكي المحالات التجارية) قدموا منذ مايو إلى منتصف يوليو من هذا العام حوالي 30 مطالبة بمبلغ إجمالي يبلغ 2.3 مليار روبل.

وبحسب الصحيفة فإن شركة الملابس السويدية H&M، التي أعلنت أمس إغلاق متاجرها في روسيا بشكل نهائي، أكدت بالفعل خسارة حوالي 190 مليون دولار، فيما يتوقع أن تسجل الشركة الإسبانية Inditex خسارة تصل إلى 300 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي