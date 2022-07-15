نائب رئيس الوزراء: روسيا لن تؤمم الشركات الأجنبية

صرح النائب الجديد لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن روسيا لن تؤمم الشركات الأجنبية بل على العكس من ذلك فهي تبحث عن حلول مريحة ومفيدة للطرفين في الوضع الراهن.

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وقال مانتوروف، الذي يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة، خلال حديث في البرلمان الروسي اليوم الجمعة، إن "هذا موضوع حساس للغاية. هناك 25 ألف شركة أجنبية أو شركة برأس مال أجنبي في الاقتصاد الروسي، منها 150 شركة قررت مغادرة روسيا أو هي في مرحلة اتخاذ مثل هذا القرار".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "هذا هو 150 شركة من أصل 25 ألف شركة هذا فرق كبير".

وأعرب مانتوروف عن شكره للنواب الروس لاعتمادهم في القراءة الأولى مشروع القانون الذي يسمح بإدارة شركة في حال قرر مالكها أو هي قررت مغادرة السوق الروسية بشكل مفاجئ وذلك لضمان عملها بكفاءة.

وشدد مانتوروف قائلا: "لسنا مهتمين بتأميم الشركات لا سمح الله. نريد علاقات عمل مريحة ومفيدة للطرفين".

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات على موسكو، قررت بعض الشركات الغربية مغادرة السوق الروسية أو تعليق أعمالها.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: نوفوستي