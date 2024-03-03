الأمن الجزائري يعترض مرافقات الرئيس الإيراني ويمنعهم من دخول قاعة الاجتماع (فيديو)

اعترض حراس الأمن الجزائريون يوم الأحد، مرافقات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومنعوهم من دخول قاعة اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.

ووصل إبراهيم رئيسي يوم السبت إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز. وأثنى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء جمعه مع رئيسي يوم الأحد على مستوى العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط كلا من الجزائر وإيران.

ومن جانبه أكد رئيسي على الروابط التاريخية والثقافية التي جمعت إيران والجزائر على مدار عقود، وشدد على أهمية المفاوضات في خلال الاجتماعات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى المواقف المشتركة بين طهران والجزائر العاصمة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT