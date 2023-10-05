بكين: يجب على دول منطقة الهيمالايا أن تحترم سيادة بعضها البعض

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إنه يجب على الدول المطلة على جبال الهيمالايا أن تحترم سيادة جيرانها وحل الخلافات بينها من خلال الحوار.

وأضاف الوزير في كلمته خلال المنتدى الثالث للتعاون الدولي عبر الهيمالايا: "يجب أن نحترم سيادة بعضنا البعض ووحدة أراضي دولنا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض . نحن نصر على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور".

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وأشار الوزير الصيني إلى أن دول المنطقة "متشابهة ثقافيا ولها مصير مشترك، وهي تسير جنبا إلى جنب على طريق التحديث".

ودعا وانغ يي، دول منطقة الهيمالايا إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، والتطوير المشترك للبنية التحتية للنقل والاتصالات، وتوسيع التبادلات الثقافية.

يعقد المنتدى الثالث للتعاون الدولي عبر الهيمالايا في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر في مدينة نينغتشي (لينتشي)، منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية. وتم إنشاء هذه المنصة عام 2018 بمبادرة من بكين لتطوير التعاون بين دول منطقة الهيمالايا.

المصدر: تاس