أعلنت السفارة الروسية لدى ستوكهولم أن مصنع شركة SKF السويدية، الذي تم قصفه في مدينة لوتسك غرب أوكرانيا، جزء من مجمع الصناعة العسكرية لنظام كييف.

وقالت السفارة: "أفادت وسائل الإعلام السويدية بوقوع هجوم روسي على مصنع SKF في لوتسك. وبالطبع، اتهم الصحفيون بلدنا على الفور بهجمات صاروخية على أهداف مدنية، والتي يُزعم أنها كانت تابعة لشركة التصنيع السويدية".

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وأضافت أن الصحفيين السويديين التزموا الصمت حول أخبار الأمس حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 14-15 أغسطس، وجهت القوات الروسية ضربة أخرى على مؤسسات محورية للصناعة العسكرية لنظام كييف.

وتابعت: "لا ترون رابطا؟، ولذلك نحن نوضح، هذا المصنع في لوتسك هو جزء من المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وقد أنتج محامل لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية. في الصحافة السويدية، بالطبع، لا توجد كلمة واحدة عن هذه الحقيقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مركزة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، على مؤسسات محورية للصناعة العسكرية لنظام كييف.

أكدت السلطات الأوكرانية في كل من لفوف ولوتسك ودنيبروبيتروفسك الأوكرانية وقوع انفجارات على أراضيها ليلة الثلاثاء.

المصدر: RT