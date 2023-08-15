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انفجارت تهز ثلاث مدن أوكرانية

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انفجارت تهز ثلاث مدن أوكرانية
Globallookpress
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أكدت السلطات في كل من لفوف ولوتسك ودنيبروبيتروفسك الأوكرانية وقوع انفجارات في أراضيها ليلة الثلاثاء.

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وأشار أنرريه سادوفي عمدة لفوف غربي البلاد، عبر "تلغرام" إلى وقوع أضرار دون ذكر التفاصيل.

وأكد إيغور بوليشوك عمدة لوتسك (غرب أيضا) تضرر مؤسسة صناعية وسقوط إصابات، حسب المعلومات الأولية، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارين واحدا تلو آخر بفارق زمني قصير.

من جانبها، أعلنت سلطات مقاطعة دنيبروبيتروفسك عن تضرر مؤسسة صناعية في مدينة دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا)، واندلاع حريق فيها مع أنباء عن إصابة شخص واحد.

وتحدثت تقارير أيضا عن سماع دوي انفجارات في مقاطعتي تشيركاسي (وسط) وخميلنيتسكي (غرب)، وأفادت سلطات خميلنيتكي بتشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

وأعلنت الليلة الماضية حالة التأهب الجوي في جميع أراضي أوكرانيا قبل أن يتم إلغاؤها بحلول ساعات الصباح.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أوكرانية

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