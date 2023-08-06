في كلمة مصورة وجهها لشعبه.. زيلينسكي يدعو إلى "العودة إلى الواقع" بخصوص الانتصار

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى "العودة إلى الواقع" فيما يخص مسألة الانتصار في "الحرب"، حيث جاء ذلك في كلمة مصورة وجهها لشعبه.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو وجهها لمواطنيه عبر قناته في "تلغرام": "إذا تهيأ بالفعل لشخص ما أن الحرب هناك في مكان ما سيكون مآلها الانتصار، فإن على أحد آخر، في المقابل، العودة إلى الواقع".

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وأضاف: "فقط مع بعضنا البعض، سنكون قادرين على تجاوز هذا الأمر".

ودعا زيلينسكي في رسالته إلى "التطهير الداخلي" من الذين يضعفون أوكرانيا من خلال إساءة استخدام السلطات الممنوحة لهم.

وأعلن زيلينسكي مؤخرا عن تسريح جماعي لموظفين مع بداية الأسبوع المقبل، في إطار ما قال إنها مكافحة للفساد.

وفي وقت سابق، طلبت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، من الأوكرانيين "الحصول على حصة أقل من النشاط، والزيادة في العمل".

المصدر: Lenta.ru