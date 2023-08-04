وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره البولندي حضور "فاغنر" في بيلاروس

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، بحث مع نظيره البولندي، ماريوش بلاشاك، التوترات الأخيرة بين وارسو ومينسك وحضور مقاتلي مجموعة "فاغنر" في بيلاروس.

وجاء في بيان للمتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، اليوم الجمعة، أن "الوزير أوستين أكد دعم الولايات المتحدة للرد البولندي على دخول الأجهزة الطائرة البيلاروسية للأجواء البولندية يوم 1 أغسطس".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا كذلك الحضور الجديد لمجموعة "فاغنر" في بيلاروس، واتفقا على مواصلة متابعة الوضع عن كثب".

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وأكد الوزيران كذلك على "أهمية مواصلة تقديم الدعم العسكري القوي لأوكرانيا".

وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروس بانتهاك اثنتين من مروحياتها للأجواء البولندية، وهو الأمر الذي نفته مينسك، داعية لعدم تأجيج الوضع.

ودفعت بولندا بالتعزيزات العسكرية نحو الحدود مع بيلاروس على خلفية الحادث المزعوم وتحركات عناصر مجموعة "فاغنر"، الذين أعلنت مينسك أنهم يقومون بتدريب القوات البيلاروسية.

المصدر: تاس