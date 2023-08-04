الخارجية البيلاروسية: بولندا لم تقدم أدلة واضحة على انتهاكات مزعومة لحدودها

أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية استلام مذكرة من بولندا مع أدلتها بشأن انتهاكات مزعومة لحدودها من قبل مروحيات بيلاروسية، مؤكدة أنه "لا يوجد دليل قاطع فيها".

وقال البيان الصحفي للخارجية البيلاروسية: "نؤكد استلام المذكرة من السفارة البولندية لدى بيلاروس بشأن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي لهذا البلد من قبل مروحيتين بيلاروسيتين في 1 أغسطس 2023، ونلاحظ أن المذكرة المرسلة لا تحتوي على أدلة قاطعة. الجانب البولندي لم يقدم بيانات رقابة موضوعية".

وأكدت الوزارة البيلاروسية أن بيانات الجانب البيلاروسي ذات الصلة، استندت حول هذا الموضوع بشكل بحت إلى بيانات التحكم الموضوعي في رحلات الطائرات.

وأضافت الخدمة الصحفية للوزارة: "تم إبلاغ الجانب البولندي في اليوم السابق، بالطريقة المقررة بشأن رحلات الطائرات المروحية المخطط لها في المنطقة الحدودية، الأمر الذي يؤكد أيضا عدم وجود أي نية من الجانب البيلاروسي لانتهاك المجال الجوي لدولة مجاورة".

ودعت وزارة الخارجية البيلاروسية مرة أخرى، الجانب البولندي إلى عدم تصعيد الموقف بشكل مصطنع، مؤكدة: "نقترح استئناف حوار كامل بين الإدارات العسكرية في البلدين، يتم من خلاله إنهاء هذه الخلافات".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية البولندية إن سفارة بلادها لدى مينسك سلمت إلى وزارة الخارجية البيلاروسية معلومات مع أدلة على انتهاك مروحيتين عسكريتين بيلاروسيتين للمجال الجوي البولندي في 1 أغسطس.

المصدر: نوفوستي