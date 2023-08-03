موسكو: سنأخذ بالاعتبار احتمال نشر واشنطن صواريخ متوسطة في اليابان

أعلن نقولاي نوزدريف مدير القسم الآسيوي الثالث بالخارجية الروسية، أن روسيا ستأخذ بالاعتبار في استراتيجيتها الدفاعية، احتمال نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في اليابان.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "من الواضح أنه إذا تم اتخاذ قرار بنشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى على الأراضي اليابانية، فإن هذا سيشكل تهديدا خطيرا للدول المجاورة. ويجب طبعا أن نأخذ ذلك بالاعتبار في استراتيجية الدفاع الروسية لحماية حدود روسيا في الشرق الأقصى".

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وتابع: "الحديث عن ذلك تكرر مرات في وسائل الإعلام مع الاستناد إلى أسماء لم يتم الكشف عنها في حكومة دول معينة، وهذا يعني أن المحادثات حول ذلك تجري فعلا. وحسب فهمي، هذا يعكس مجددا رغبة اليابان بشكل صريح بخدمة المصالح العسكرية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية أن الحكومة الأمريكية طلبت من اليابان نشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها.

المصدر: نوفوستي