اليابان: كوريا الشمالية لديها القدرة على استهدافنا بضربة نووية

قالت وزارة الدفاع اليابانية في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض"، إنها لا تستبعد أن تقوم كوريا الشمالية بتوجيه ضربة نووية إلى اليابان.

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وقالت الدفاع اليابانية في تقريرها، إن "كوريا الشمالية أجرت 6 تجارب نووية، وأطلقت مرارا صواريخ باليستية، وتسعى لإيجاد طريقة لإيصال الأسلحة النووية"، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تعمل على الإسراع في تطوير الأسلحة والصواريخ الباليستية وتحسين خصائصها التشغيلية.

وأضافت الدفاع اليابانية وفق التقرير "من وجهة نظر فنية، نعتقد أن كوريا الشمالية تستطيع بالفعل امتلاك سلاح نووي مصغر لتركيبه على صاروخ باليستي يمكن أن يصل إلى اليابان، وبالتالي نعتقد أن كوريا الشمالية لديها القدرة على تنفيذ هجوم مماثل على اليابان".

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية، أصبحت تمتلك نحو 20 رأسا نوويا في عام 2022، فضلا عن التطور الكبير الذي حققته في التكنولوجيا الصاروخية، ولا سيما قدرتها على تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول لأمدية بعيدة وعلى ارتفاعات منخفضة، وكذلك قدرتها على تطوير صواريخ أسرع من الصوت.

واعتبر التقرير أن "هذا التطور العسكري لكوريا الشمالية يشكل خطرا مباشرا وكبيرا على أمن اليابان ويقوض السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي".

وتصدر وزارة الدفاع اليابانية "الكتاب الأبيض" سنويا للحديث عن الأوضاع العالمية وعلاقتها بالدفاع عن اليابان، وكذلك لتسليط الضوء على الوضع الدفاعي للبلاد بشكل عام.

المصدر: سبوتنيك