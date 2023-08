شجب مستخدمو "تويتر" تصريح رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول بدء موسم سياسي جديد في أوكرانيا يهدف إلى زيادة الدعم الغربي لكييف.

وقال المستخدم Dolores: لا يوجد لدى أوكرانيا أي شركاء، بل يوجد سادة يقودنها.

واستفسر المستخدم Tomasz Nowak : "هذا الموسم سيكون لأوكرانيا مثل الموسم السابق، هل تريد استخدام الحيل القذرة؟".

وقال Melodyjkaaa star: "هذا تصريحه الثاني المفعم بالهذيان. لقد شبعت بولندا مع مواطنيها حتى الثمالة، ولن يغير ذلك أي منشور مهما كان".

وكتب Mark (not of the Beast): "لم أوافق على إرسال المزيد من الأموال لك".

وأضاف Paul A. Szypula: "زيلينسكي يقول إن الموسم السياسي الجديد يبدأ في بلدان أخرى بعد ستة أشهر. للأسف قام زيلينسكي بحظر الانتخابات في أوكرانيا، لذلك سيبقى ولن يمكن استبداله، ولن يتمكن أبناء أوكرانيا حتى التصويت على إقالته. زيلينسكي طاغية وأوكرانيا معه لن تكون حرة أبدا".

المصدر: نوفوستي