تدمير مبنى سكني بصاروخ أوكراني مضاد في مدينة كريفوي روغ بأوكرانيا (فيديو)
AP
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تداولت في شبكة الإنترنت لقطات تظهر مبنى من 9 طوابق تم تدميره بصاروخ، اليوم الاثنين، بمدينة كريفوي روغ في أوكرانيا.
وترجح المصادر أن يكون المبنى قد دمر إثر سقوط صاروخ من منظومة الدفاع الجوي الأوكراني أثناء محاولتها إسقاط صاروخ "إسكندر" الروسي.
وقالت مصادر عسكرية إنه لو كان الرأس الحربي لصاروخ "إسكندر" الروسي قد أصاب هذا المبنى بالفعل فإن ثلاثة أجزاء منه على الأقل كانت ستنهار، بينما تظهر اللقطات المنشورة أضرارا أقل بكثير.
وأفادت قنوات "تلغرام" الأوكرانية في وقت سابق من هذا اليوم بوقوع انفجار قوي في مدينة كريفوي روغ. وفورا بعد الانفجار بدأت صافرات الإنذار الجوي تدوي في منطقة دنيبروبيتروفسك.
المصدر: RT