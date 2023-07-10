ناريشكين: الخارجية الأمريكية أصبحت "مكبّا لقمامة المعلومات"

أعرب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، عن أسف روسيا لما تحولت إليه وزارة الخارجية الأمريكية التي أصبحت "مكبّا لقمامة المعلومات" ومحاولات تشويه صورة روسيا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية اليوم الاثنين: "من المؤسف أن وزارة الخارجية الأمريكية التي كانت سابقا مؤسسة رصينة وعقلانية، تحولت بقيادة (وزير الخارجية) أنتوني بلينكين و(مساعدته للشؤون السياسية) فيكتوريا نولاند وآخرين مثلهما إلى مكب لقمامة المعلومات".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية طالبت بأن تقوم وسائل الإعلام التي كانت تتمتع بالسلطة في السابق بتوجيه عملها نحو روسيا، والعمل على إحداث تحركات تخريبية. والمهمة محددة على وجه التحديد: إدخال فكرة الحاجة إلى إحداث صراع عنيف ضد السلطات في روسيا حتى التمرد المسلح".

وتابع: تحولت وزارة الخارجية الأمريكية أخيرا إلى "وزارة الحقيقة التي تنبأ بها جورج أورويل وتملي على وسائل الإعلام الأمريكية ما يجب أن تكتبه وتقوله بالحرف لتشويه حقيقة الأحداث في روسيا وما يحيط بها".

وأضاف أن من أبرز خطط السلطات الأمريكية محاولة تصوير "الخونة من المعارضين الروس الفارين، والذين يشاركون في الأعمال التخريبية والإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في روسيا نماذج ملهمة لجيل الشباب".

وقال إنه وفقا لهذا الهدف "ينصحون الصحفيين الأمريكيين بجعل صور هؤلاء إيجابية، بل وتقديمهم كأبطال".

المصدر: تاس