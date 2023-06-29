دبابة روسية تدمر مدرعة "برادلي" تبعد عنها مسافة 9.5 كم في خاركوف...(فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد قيام دبابة روسية من طراز "تي-80" بتدمير مدرعة أمريكية من طراز "برادلي" تابعة لقوات كييف تبعد عنها 9.5 كم على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

وقال المدفعي ضمن طاقم الدبابة: "الأهداف مختلفة إلى حد كبير، حيث هناك المخابئ، وخنادق العدو، وأنظمة الاتصالات والمعدات. وهنا كان الهدف مدرعة برادلي تقع على بعد حوالي 9.5 كيلومترات، قمت باستهدافها ثم تم تصحيح الأحداثيات وأطلقت عليها النار مرة أخرة ودمرتها".

وأكدت وزارة الدفاع أن "طواقم المدفعية ينجحون بتدمير أهداف تبعد مسافات شاسعة، وبعيدة عن خط البصر وفقا للإحداثيات التي يحصلون عليها بمساعدة الطائرات المسيرة، حيث تم تدمير نقاط مراقبة ومستودعات ذخيرة ومعدات عسكرية أجنبية من مواقع إطلاق للنار مغلقة".

المصدر: نوفوستي