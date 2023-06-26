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السلطات تعثر على مخبأ متفجرات في خيرسون

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السلطات تعثر على مخبأ متفجرات في خيرسون
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ضبطت قوات الأمن الفدرالي الروسي مخبأ مليئا بالمتفجرات في منطقة كاخوفكا في خيرسون.

وبحسب بيان السلطات: "تم العثور على ألغام MON-100 ، ومواد متفجرة و6 متفجرات من TNT. تم نقل المتفجرات إلى مكان آمن حيث تم تدميرها".

وفي سير التحقيقات تبين أن المخبأ عائد لأوكراني، من مواليد 1986، يشارك حاليا في الأعمال العدائية ضد روسيا في إحدى وحدات مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ويجري جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة خيرسون حاليا مجموعة من التحريات لتحديد جميع المتورطين.

المصدر: RT

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