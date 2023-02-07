شويغو يعلن تحرير سوليدار وعدد من البلدات بجمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير مدينة سوليدار، وعدد من البلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.

وقال شويغو، خلال اجتماع لقيادات الوزارة عبر تقنية الاتصال المرئي: "نتيجة للأعمال الهجومية لقواتنا على محوري دونيتسك وزابوروجيه، تم تحرير سوليدار وكليشيفكا وبودجورنوي وكراسنوبولي وبلاغوداتنوي ولوبكوفوي ونيكولاييفكا".

وأضاف: "في الوقت الحالي، تتطور العمليات العسكرية بنجاح في منطقتي أوغليدار وأرتموفسك".

وتواصل القوات الروسية الروسية، منذ 24 فبراير العام الماضي، عملية عسكرية خاصة، لحماية سكان إقليم دونباس.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنها "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة 8 سنوات".

المصدر: سبوتنيك