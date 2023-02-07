شويغو: واشنطن وحلفاؤها يحاولون إطالة أمد الصراع من خلال تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن مساعدة الغرب لأوكرانيا غير مسبوقة، وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة إطالة الصراع.

وحذر شويغو في ندوة اليوم الثلاثاء، من أن انجرار دول الناتو إلى الصراع من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ بعواقبه.

وقال إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان. وللقيام بذلك، بدأوا في توفير أسلحة هجومية ثقيلة، ودعوا أوكرانيا علنا إلى الاستيلاء على أراضينا، وفي الواقع، فإن مثل هذه الخطوات تجر دول الناتو إلى الصراع ويمكن أن تؤدي إلى مستوى من التصعيد غير ممكن التنبؤ بعواقبه".

هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها في الأيام الأخيرة عن قرارهم تزويد أوكرانيا بدبابات وصواريخ بعيدة المدى.

وفي وقت سابق أعلنت واشنطن ودول أوروبية قرارها تسليم أوكرانيا منظومات دفاع جوية.

وحذرت روسيا باستمرار من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي إلى المزيد من دمارها، كما حذرت من أن الخطوات التي يتخذها الغرب لن تساهم في إطلاق مفاوضات من شأنها وضع حد للأعمال القتالية.

المصدر: نوفوستي