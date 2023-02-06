قائد قوات "الناتو" السابق: الوقت ليس في صالح كييف

صرح القائد السابق لقوات حلف "الناتو" في أوروبا فيليب بريدلوف، بأن الوقت ليس في صالح كييف، مؤكدا أنه لن يكون لدى أوكرانيا الوقت لتلقي أسلحة ثقيلة من الحلفاء في حالة هجوم روسي محتمل.

وقال بريدلوف لشبكة CNN، عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق من أن الإمدادات الموعودة لكييف قد لا تصل إلى أوكرانيا لعدة أشهر: "توقيت التسليم لن يتزامن بالتأكيد مع الهجوم (الروسي) إذا بدأ".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

ومنذ 24 فبراير الماضي، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.

ووفقا له، تحاول روسيا منذ 30 عاما الاتفاق مع "الناتو" على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردا على ذلك إما خداعا وأكاذيب ساخرة، أو محاولات للضغط والابتزاز، بينما الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتوسع باطراد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي