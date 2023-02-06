رئيس المجلس الأوروبي يدعو زيلينسكي إلى حضور قمة الاتحاد في بروكسل

أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي باريند ليث، أن رئيس المجلس شارل ميشيل، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شخصيا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 9 و10 فبراير.

وقال ليث: "رئيس المجلس الأوروبي، دعا الرئيس زيلينسكي للمشاركة شخصيا في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة"، ووفقا له، لأسباب أمنية، لن يتم الإعلان عن تفاصيل الزيارة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، أن زيلينسكي سيصل إلى بروكسل يوم الخميس المقبل.

وقال مسؤول أوروبي كبير للصحفيين يوم الاثنين، إن زيلينسكي تلقى "دعوة مفتوحة" لزيارة بروكسل، لكنه لم يذكر تواريخ محددة.

وستكون هذه الزيارة، المغادرة الثانية لزيلينسكي للبلاد بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، إذ زار في ديسمبر الماضي "سرا" الولايات المتحدة.

ويعقد ميشيل، قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي يومي 8 و9 فبراير لمناقشة الوضع في أوكرانيا، والمشكلات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، فضلا عن الهجرة غير الشرعية.

وفي 3 فبراير، عقدت القمة الأوروبية الأوكرانية في كييف، وعقب الاجتماع، وعد قادة المؤسسات الأوروبية أوكرانيا باستمرار دعمها وفرض مزيد من العقوبات على روسيا والعمل على "آلية لمحاكمة جرائم الحرب" ودراسة استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بآفاق انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي، كان قادة الاتحاد الأوروبي مقيدين وشددوا على عدم وجود أطر زمنية محددة لمثل هذه العملية، ولا يزال يتعين على أوكرانيا تنفيذ الإصلاحات.

المصدر: نوفوستي