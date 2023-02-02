الكرملين: سندفع بكل طاقاتنا للرد على تسليح الغرب لأوكرانيا

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن روسيا ستستخدم إمكاناتها وقدراتها على أكمل وجه، للرد على قيام الغرب بتسليح أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "روسيا تمتلك الإمكانات، ومع ظهور أسلحة جديدة يقدمها الغرب الجماعي، ستستخدم روسيا إمكاناتها على أكمل وجه من أجل الرد في العملية العسكرية الخاصة".

وفي حديثه في حفل بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في معركة "ستالينغراد"، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن "أولئك الذين يجرون الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى حرب جديدة مع روسيا.. على ما يبدو لا يفهمون أنه في الحرب الحديثة، ستكون روسيا مختلفة تماما بالنسبة لهم".

وأضاف بوتين: "نحن لن نرسل دباباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نرد به عليهم، ولن يقتصر الأمر على مدرعاتهم فحسب".

وقال: "لدينا ما نرد به على التهديدات، ولن يقتصر الأمر على المدرعات، يجب أن يفهم الجميع هذا"، لافتا إلى أنه "بالنسبة لأولئك الذين يهددوننا، يبدو أنهم لا يفهمون حقيقة بسيطة، هي أن كامل شعبنا نشأ وتشرّب مع حليب الأم تقاليد شعبنا.. جيل المنتصرين الذين أنشأوا بلادنا بعملهم وعرقهم ودمهم وأهدونا إياها من بعدهم".

ومنذ 24 فبراير 2022، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا، مشيرا إلى أن الغرب كان يحاول إنشاء منطقة مناهضة لروسيا في أوكرانيا من أجل العمل على انهيار بلادنا، وتم إطلاق عملية خاصة لمنع ذلك.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، متورطان بشكل مباشر في الأزمة بأوكرانيا، " ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى".

المصدر: نوفوستي