جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على خلية إرهابية في موسكو وكراسنويارسك (فيديو)

ألقى مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، بالشراكة مع وزارة الداخلية، القبض على أعضاء خلية إرهابية، في موسكو وكراسنويارسك، كانت تجند مقاتلين في سوريا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم إيقاف أنشطة كتيبة "التوحيد والجهاد" التابعة لتنظيم "القاعدة الإرهابي"، واعتقال 4 من قياداتها، وعددا من الأعضاء المشاركين".

وأضاف جهاز الأمن: "ثبت أن أعضاء الكتيبة "الخلية" كانوا يقومون بتجنيد المقاتلين في سوريا، ويرسلونهم إلى مناطق القتال، إضافة إلى تمويلهم لتنظيم "إرهابي" متواجد في الأراضي السورية، فضلا عن التحريض على ارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي".

وأشار الجهاز، إلى أنه عثر خلال عملية الاعتقال، على مقاطع فيديو تروج لـ "منظمة إرهابية"، وتمت مصادرة معدات الاتصال، والوسائط الإلكترونية، وبطاقات مصرفية، استخدمت في أنشطة غير مشروعة.

وفتحت وحدة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، قضية جنائية بحق المعتقلين، ويتم استكمال عمليات البحث عن أدلة إضافية.

المصدر: وكالات