"بلومبيرغ": صندوق النقد الدولي بصدد إقراض أوكرانيا 16 مليار دولار

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن صندوق النقد الدولي يبحث إقراض أوكرانيا 16 مليار دولار.

وأكد المصدر أن تنفيذ البرنامج يعتمد على عدد من الشروط، بما في ذلك الموافقة من دول مجموعة السبعة، وكذلك الدائنين الأوكرانيين، مما يضمن قدرة البلاد على تحمل الديون.

وأشار إلى أنه إذا تمت الموافقة على البرنامج، فإنه سيمتد لـ3 أو 4 سنوات، وسيتم تخصص ما بين 5 مليارات إلى 7 مليارات دولار في السنة الأولى.

وقال إنه من المتوقع أن تتم الموافقة على الخطة بحلول نهاية مارس.

المصدر: تاس