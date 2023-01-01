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النقد الدولي: نصف دول الاتحاد الأوروبي ستعاني من الركود في 2023 بسبب أزمة أوكرانيا

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النقد الدولي: نصف دول الاتحاد الأوروبي ستعاني من الركود في 2023 بسبب أزمة أوكرانيا
Globallookpress
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أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن العام الجديد سيكون صعبا بالنسبة لمعظم اقتصادات العالم، وسينزلق نصف دول الاتحاد الأوروبي إلى الركود بسبب أزمة أوكرانيا.

وقالت غورغييفا في مقابلة تم تسجيلها في ديسمبر الماضي مع شبكة "سي بي إس" عندما طلب منها التعليق على أحد أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع "عاما من الاضطرابات": "هذا ما سنراه في عام 2023. سيكون عاما صعبا بالنسبة لمعظم الاقتصاد العالمي، وأصعب من العام الذي نتركه وراءنا. لماذا؟ لأن معدلات النمو في الاقتصادات الثلاثة الأكبر، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تتباطأ في نفس الوقت".

وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي "عانت بشدة" بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأكدت أن "نصف الاتحاد الأوروبي سيكون في حالة ركود العام المقبل".

ونوهت إلى أن الصندوق يقدر أن "ثلث الاقتصاد العالمي سيكون في حالة ركود" عام 2023.

المصدر: تاس

 

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