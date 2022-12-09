موسكو تقدم وثيقة للأمم المتحدة بشأن عدم جواز إمداد الأسلحة لكييف وأدلة على قصف واستهداف مدنيي دونباس

عممت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة وثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة، مع أدلة على قصف كييف للسكان المدنيين في دونباس، وطالبت بوقف توريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.

وقال النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في منشور: "استعدادا لاجتماع مجلس الأمن بخصوص تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، وزعنا كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة من منظمة دونيتسك العامة "الحماية العادلة "بشأن قصف القوات المسلحة الأوكرانية السكان المدنيين في دونباس. وقد تم التركيز بشكل خاص على القصف المكثف في الأسبوع الحالي".

وتحتوي الوثيقة الروسية على صور وأوصاف لقصف الجانب الأوكراني لمنازل مسالمة في دونباس، ولا سيما في مدينة دونيتسك.

وجاء في الوثيقة المقدمة: "منذ 17 فبراير من هذا العام، قصفت التشكيلات المسلحة لأوكرانيا 8897 مبنى سكنيا، و2113 مرفقا للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك 106 مؤسسات طبية و424 مؤسسة تعليمية، و813 مرفقا للضمان الاجتماعي، و59 من مرافق البنية التحتية الحيوية، و709 مرافق تتعلق بإمدادات الكهرباء والماء والتدفئة والغاز".

وتشير الوثيقة إلى أنه منذ 27 نوفمبر، هاجمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية "بجنون خاص وبشكل يومي أماكن التجمعات السكانية في دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا وياسينوفاتايا ويلينوفكا بقصف فوضوي وعشوائي".

ودعا الجانب الروسي في الوثيقة مجلس الأمن إلى وقف جرائم الحرب بحق المدنيين من قبل القوات الأوكرانية: "ندعو مجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ تدابير فورية لمنع ارتكاب التشكيلات المسلحة الأوكرانية لجرائم حرب ، فضلاً عن عدم جواز إمداد أوكرانيا بأنواع الأسلحة الثقيلة ذات الصلة التي تؤدي إلى ذلك".

وسيعقد اليوم الجمعة في تمام الساعة 23.00 بتوقيت موسكو اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن مسألة إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.

المصدر: نوفوستي