بوليانسكي: روسيا ستثير موضوع أطفال دونباس في جلسة مجلس الأمن الدولي

قال دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن روسيا ستثير موضوع أطفال دونباس في جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "طلب ممثلو الدول الغربية مجددا عقد اجتماع في 6 ديسمبر لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، واختاروا القضايا الإنسانية وحماية الأطفال كموضوع. بطبيعة الحال، سيلجأون إلى انتقاد ضرباتنا على مواقع الطاقة الأوكرانية والبنية التحتية الأخرى - وهذا الموضوع مصدر قلق كبير لهم الآن".

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "طبعا خلال ذلك لن يتذكروا أطفال دونباس، لكننا سنقوم بتذكيرهم حتما".

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ووفقا له، بشكل عام لدى روسيا، كما هو الحال دائما، ما تقوله، بما في ذلك حول موضوع الأطفال الأوكرانيين.

وقال بوليانسكي: "نحن في مجلس الأمن لا نتهرب من الحديث عن الأزمة الأوكرانية ونثير تلك الجوانب التي تجعل الغربيين يشعرون بعدم الارتياح".

ويشار إلى أن الجلسة ستبدأ في السادسة من مساء اليوم بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي