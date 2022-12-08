غافريلوف: يكشف تورط شركة "رايثيون تكنولوجيز" الأمريكية في الهجوم على المطارات الروسية

كشف رئيس الوفد الروسي في فيينا كونستانتين غافريلوف، عن مشاركة شركة "رايثيون تكنولوجيز" الأمريكية، في هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على المطارات الروسية.

ووفقا له، خلال عام 2022، تم تنفيذ العمل على الطائرات في مصنع خاركوف للطيران، لتحديث الطائرات المسيرة السوفيتية من طراز Tu-141 Swift، وشارك في ذلك متخصصون من مكتب تصميم كييف Luch والشركة الأمريكية، مشيرا إلى أنه "من الواضح في أي اتجاه كان يتم التخطط لاستخدامها".

وقال غافريلوف، إن خبراء الناتو قاموا بتحسين الطائرة الأوكرانية المسيرة بمساعدة التكنولوجيا الأمريكية، واستخدموا وحدات GPS للحصول على إحداثيات أكثر دقة.

وفي 5 ديسمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، كانت تحلق على ارتفاع منخفض في منطقتي ريازان وساراتوف، حيث كانت تستهدف مطارات دياغيليفو وإنغليز، ما أدى لمقتل ثلاثة جنود روس.

المصدر: لينتا.رو