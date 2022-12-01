بعد انتقادات من ماكرون.. بايدن: هناك ثغرات في "قانون المناخ" الأمريكي

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوجود "ثغرات" في قانون بلاده للطاقة النظيفة أثارت مخاوف أوروبا، لكنه أشار إلى أن "هناك تعديلات يمكننا إجراؤها" لإرضاء الحلفاء.

أدلى بايدن بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بايدن- الذي يكرم نظيره الفرنسي بأول عشاء رسمي ينظمه في ولايته الرئاسيه - قال إنه تحدث إلى ماكرون كثيرا عن المخاوف الأوروبية بشأن قانون تغير المناخ الذي وقع عليه خلال اجتماع في المكتب البيضاوي.

إقرأ المزيد

أوضح ماكرون أنه هو وزعماء أوروبيون آخرون قلقون بشأن المحفزات الواردة في القانون الجديد، المعروف باسم "قانون خفض التضخم" الذي يمنح ميزات لتقنيات المناخ أمريكية الصنع، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

كما قال ماكرون إنه فيما ينبغي الإشادة بجهود إدارة بايدن للحد من تغير المناخ، فإن الامتيازات ستكون بمثابة انتكاسة هائلة للشركات الأوروبية.

المصدر: "أسوشيتد برس"