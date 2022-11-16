قريبا عودة ثلاثة بحارة محتجزين في مصر إلى موسكو

أعلن المكتب الصحفي لاتحاد البحارة الروس أن ثلاثة من أصل خمسة بحارة روس محتجزين في الإسكندرية بمصر سيصلون إلى موسكو قريبا، وسيبقى الآخران في مصر.

في وقت سابق، ذكرت القنصلية الروسية أن السلطات المصرية احتجزت خمسة من أفراد طاقم سفينة شحن روسية في الإسكندرية بمصر، على الأرجح بسبب وجود عقاقير تحتوي على مواد مخدرة على متن سفينة النقل. وقد حدث ذلك بتاريخ 4 نوفمبر في الإسكندرية.

وأشارت القنصلية إلى أن الدبلوماسيين على اتصال دائم مع وزارة الخارجية المصرية وغيرها من الهيئات المعنية، وأقارب المعتقلين والمحامي المكلف بالدفاع من الجانب المصري.

المصدر: ريا نوفوستي