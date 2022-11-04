كوريا الجنوبية تحرك طيرانها بعد رصد 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية

حرك الجيش الكوري الجنوبي طيرانه اليوم الجمعة بعدما "رصد 180 مسارا لطائرات مقاتلة حربية كورية شمالية"، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".

وصرحت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية بأنها اتخذت إجراءات مضادة بعد رصد حوالي 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية خلال الفترة من الساعة 11 وحتى الساعة 15 اليوم الجمعة.

وحسب هيئة الأركان، فإن الطائرات الحربية الكورية الشمالية حلقت في مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية.

ونشرت القوات الجوية الكورية الجنوبية حوالي 80 طائرة حربية مميزة من ضمنها طائرات شبحية من طراز "إف-35 أيه".

إقرأ المزيد

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه يراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي وتطورات الموقف بالتنسيق الوثيق مع القوات الأمريكية مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم "استعدادا لاستفزازات كوريا الشمالية الإضافية المحتملة".

وتبقى 240 طائرة حربية مشاركة في مناورات "فيجيلات ستوم" المشتركة بين القوتين الكورية والأمريكية، في حالة التأهب مع مشاركتها في المناورات المخططة لها.

تأتي أحداث اليوم بعد تنفيذ بيونغ يانغ سلسلة من الإطلاقات للصواريخ الباليستية وغير الباليستية خلال اليومين السابقين.

المصدر: "يونهاب"