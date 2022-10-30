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"يونهاب": نحو 240 طائرة عسكرية تشارك في المناورات الأمريكية - الكورية الجنوبية

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Gettyimages.ru
علم كوريا الجنوبية وجارتها كوريا الشمالية
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أفادت وكالة أنباء "يونهاب" أن حوالي 240 طائرة عسكرية تشارك في المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تحت عنوان "العاصفة اليقظة" وذلك ابتداء من اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية أن المناورات تستهدف توجيه "إشارة قوية" لجمهورية كوريا الشمالية التي من المتوقع أن تجري تجربتها النووية السابعة.

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في الوقت نفسه، تعترف "يونهاب" بأن استعراض القوة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يمكن أن يدفع كوريا الشمالية إلى الرد.

وأضافت أنه "من المتوقع أيضا أن يتبع ذلك استعراض انتقامي للقوة العسكرية لكوريا الشمالية".

المصدر: نوفوستي

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