الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك -يول، اليوم الثلاثاء، بتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية، بالإشارة إلى اكتمال استعدادها للتجربة النووية السابعة.

وفي خطاب الميزانية الذي ألقاه أمام البرلمان، تعهد يون بـ"تعزيز الردع ضد كوريا الشمالية باستخدام قدرات ساحقة"، من خلال الموقف الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان.

ولفت إلى أنه "إذا قررت كوريا الشمالية نزع السلاح النووي وتقدمت للحوار، فإن حكومة سيئول ستفعل كل شيء لتقديم المساعدة السياسية والاقتصادية في إطار خطتها الجريئة"، في إشارة إلى مبادرته لتقديم مساعدات ضخمة لكوريا الشمالية في مقابل التزامها بنزع السلاح النووي.

وعن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية والتهديدات الأخيرة، قال: "هذا انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي وتحد مباشر للمجتمع الدولي"، مضيفا "لم يصرحوا صراحة عن نواياهم لاستخدام الأسلحة النووية بشكل استباقي فحسب، بل يبدو أنهم أكملوا بالفعل الاستعدادات لتجربة نووية سابعة".

ودعا يون إلى التعاون بين الحزبين المتنافسين في كوريا الجنوبية، لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية والصعوبات الاقتصادية.

المصدر: "يونهاب"