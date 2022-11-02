بالفيديو..علم فنزولي ضخم يحاول اقتحام الحدود الأمريكية والشرطة تدفع حامله وأصحابه نحو النهر

عبرت مجموعة ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين الحدود إلى الولايات المتحدة ملوحين بعلم فنزويلي كبير، وهاجموا عناصر حماية الحدود، الذين بدورهم استخدموا إجراءات للسيطرة على الحشود.

ووثقت الكاميرات مجموعة من المهاجرين الفنزويليين يعبرون بشكل غير قانوني إلى مدينة إل باسو في ولاية تكساس، وهم يلوحون بالعلم الضخم.

ويمكن رؤية العملاء وهم يدفعون المهاجرين إلى النهر بينما كانوا يطلقون غاز الفلفل بالقرب منهم للسيطرة على الحشد.

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود في بيان إن مجموعة من الفنزويليين حاولت الدخول بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة أثناء احتجاجها على طول الحدود الدولية، مشيرة إلى أن أحد المتظاهرين اعتدى على عميل بسارية علم بينما ألقى آخر حجارة على العملاء، مما أدى إلى إصابة أحدهم، كما قامت دوريات الحدود باتخاذ تدابير للسيطرة على الحشود.

وأوضحت أن "هذه الإجراءات تضمنت استخدام نظام إطلاق كرات الفلفل، ثم تفرق الحشد وعاد إلى المكسيك"، مبينة أن مكتب المسؤولية المهنية (OPR) التابع لها سيراجع الحادث.

المصدر: "نيويورك بوست"