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غيمة على شكل فطر نووي في لاس فيغاس تثير رعب السكان.. هل هي الطبيعة أم اختبار نووي؟

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غيمة على شكل فطر نووي في لاس فيغاس تثير رعب السكان.. هل هي الطبيعة أم اختبار نووي؟
غيمة على شكلة الفطر النووي في لاس فيغاس
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة من الصور لسحابة ضخمة على شكل فطر عيش الغراب التي تحصل عادة بعد الانفجار النووي، في سماء مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وأثارت السحابة التي ظهرت في جنوب شرق المدينة، مخاوف لدى السكان المحليين، الذين لم يشهدوا مثلها من قبل، حيث تساءل البعض عن إمكانية أن تكون السحابة نتيجة لاختبار نووي سري.

ومع غروب الشمس اكتسبت السحابة الضخمة لونا برتقاليا ساحرا، فيما قال البعض إنها نتيجة لعواصف رعدية تشهدها الولايات المتحدة منذ أيام.

المصدر: RT

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