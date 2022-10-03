غيمة على شكل فطر نووي في لاس فيغاس تثير رعب السكان.. هل هي الطبيعة أم اختبار نووي؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة من الصور لسحابة ضخمة على شكل فطر عيش الغراب التي تحصل عادة بعد الانفجار النووي، في سماء مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وأثارت السحابة التي ظهرت في جنوب شرق المدينة، مخاوف لدى السكان المحليين، الذين لم يشهدوا مثلها من قبل، حيث تساءل البعض عن إمكانية أن تكون السحابة نتيجة لاختبار نووي سري.

ومع غروب الشمس اكتسبت السحابة الضخمة لونا برتقاليا ساحرا، فيما قال البعض إنها نتيجة لعواصف رعدية تشهدها الولايات المتحدة منذ أيام.

Breaking: Shockwaves and clouds can be spotted from Las Vegas. #NuclearWeapons explosion testing or a weather phenomena?#LasVegas#WWIIIpic.twitter.com/vHsAAesZtA — Makevet (@Makevet) October 3, 2022

Saw this monster looking east of Las Vegas today at sunset. Equal parts beautiful and terrifying. #clouds? pic.twitter.com/ofqAyrPZoF — Danny Dorko 🎧📸 (@Dorko_danny) October 3, 2022

So this big ass mushroom cloud outside Las Vegas and not a peep in the news. 10/2/22#LasVegas#mushroomcloudpic.twitter.com/iW9vCA0JoJ — enave (@enavethe5_15) October 3, 2022

المصدر: RT