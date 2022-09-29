الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال الفرنسي في طهران.

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وأكدت وزارة الخارجية للمسؤول الفرنسي أن إيران ترفض وتدين بشدة تدخل وزارة الخارجية الفرنسية، وبعض المسؤولين الفرنسيين، في شؤون البلاد الداخلية، باستخدام تعابير مزيفة.

وتم إبلاغ القائم بأعمال السفارة أن بيان وزارة الخارجية الفرنسية "يحاول تطهير مثيري الشغب، الذين ليس لديهم هدف سوى تدمير الممتلكات العامة، وتهديد حياة الناس وممتلكاتهم".

وأعلنت وكالة "إرنا" الرسمية أن استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي إلى الخارجية الايرانية يأتي على خلفية بيان الخارجية الفرنسية، ومشاركة أعضاء في الحكومة الفرنسية بمظاهرات ضد طهران في باريس، و نشر صحيفة "تشارلي ابدو" الباريسية رسوما مسيئة للرئيس الإيراني.

المصدر: RT