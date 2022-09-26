فرنسا تدين "القمع العنيف" للمظاهرات في إيران

أدانت باريس بأشد العبارات "القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضدّ المتظاهرين"، في الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في مخفر لـ"شرطة الأخلاق".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "هذا القمع الوحشي أدّى إلى مقتل عشرات المتظاهرين والمتظاهرات في الأيام الأخيرة"، وأشارت إلى أنّ فرنسا تبحث مع شركائها الأوروبيين في "الخيارات المتاحة للردّ على تلك الانتهاكات الجديدة لحقوق النساء ولحقوق الإنسان في إيران".

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وشدد البيان على أن "فرنسا تدين كلّ أعمال العنف، التوقيفات والاعتقالات العشوائية (...) والانتهاكات الصارخة لحقوق النساء ولحرية التعبير عبر تعطيل مواقع إخبارية وشبكات تواصل اجتماعي" وكذلك أيضاً توقيف "صحافيين خلال أدائهم وظيفتهم".

ودعت الخارجية الفرنسية "إيران إلى وضع حد للقمع الوحشي وإلى احترام تعهّداتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان بشكل كامل".

وقُتل 41 شخصاً على الأقلّ في البلاد وفق حصيلة رسمية، بينهم متظاهرون وعناصر أمن، بينما قالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" إنّ الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين "أسفرت عن مقتل 76 شخصا على الأقل"، منذ بدأت الاحتجاجات المستمرة منذ نحو عشرة أيام على وفاة أميني بعد أو أوقفتها "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة".

المصدر: "أ ف ب"