طهران تنتقد الغرب وإعلامه المضلل: نهج العدو مقترن بالنفاق ويستغل وفاة أميني

انتقدت إيران "التصريحات التدخلية للمسؤولين الأوروبيين والأمريكيين" حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قال إن "نهج العدو" تجاه بلاده مقترن بالنفاق والمعايير المزدوجة دائما.

وأضاف أن "الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ووسائل إعلامهما المضللة ووسائل إعلام مناوئة للجمهورية الاسلامية الناطقة بالفارسية المدعومة من الغرب استغلت حادثة مأساوية قيد التحقيق (وفاة مهسا اميني) بذريعة مناصرة حقوق الشعب الإيراني"، وقال إنها لم تدخر جهدا في دعم من وصفهم بـ "المشاغبين والمخلین بأمن الشعب".

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن كنعاني أن "الحرب المعرفية والمشتركة التي شنها الغرب ضد الشعب الإيراني ستسجل في التاريخ فشلا آخر هذه المرة أيضا كسابقاتها".

وقال كنعاني إن تلك الدول "تجاهلت وقللت من شأن تواجد الملايين من الإيرانيين في الشوارع وساحات البلاد دعما لنظام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وبلادهم ومعارضتهم الشديدة للفوضى وأعمال الشغب".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية