كندا تهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الاستفتاء في المناطق المحررة

صرح رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو بأن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.

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وجاء في بيان صدر عن ترودو ونشر في موقعه الرسمي: "ردا على التصعيد المستمر ننوي فرض عقوبات جديدة ضد الأفراد والكيانات المتورطة في هذه المحاولة الأخيرة لتقويض مبادئ سيادة الدولة".

وأشار إلى أن كندا "لا تعترف ولن تعترف أبدا" بنتائج هذا الاستفتاء.

المصدر: نوفوستي