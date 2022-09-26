موقع: حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قد تعلن هذا الأسبوع

نقل موقع Euractiv اليوم الاثنين عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لم يذكر أسماءهم، أن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قد تصدر هذا الأسبوع.

وذكر الموقع، أنه من المحتمل أن لا يتم تضمين الطاقة النووية وفرض سقف لأسعار النفط في الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

ووفقا لمصادر الموقع، تخشى العديد من دول الاتحاد الأوروبي من أن القيود المفروضة على الطاقة النووية يمكن أن تمنع تشغيل عدد من محطات الطاقة النووية في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو واضحا أن هنغاريا ستعارض فرض مثل هذه العقوبات بسبب التعاون مع روسيا في بناء محطة الطاقة النووية" باكش-2".

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وأشار الدبلوماسيون، إلى أن فكرة فرض سقف لأسعار النفط الروسي، لا تحظى أيضا بإجماع في الاتحاد الأوروبي.

ونوه الموقع، بأن بلجيكا، التي عارضت سابقا فرض عقوبات على الماس المستورد من روسيا، قد توافق على إدراجه في الحزمة الجديدة.

ووفقا لمعلومات الموقع، قد تقدم المفوضية الأوروبية رسميا هذا الأسبوع، حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في منتصف أكتوبر.

المصدر: تاس