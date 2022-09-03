الجيش الأمريكي يساعد باكستان في مواجهة الفيضانات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الولايات المتحدة ستساعد بجيشها باكستان التي دمرتها فيضانات تاريخية.

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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، الكولونيل جو بوتشينو، في بيان أمس الجمعة، إن القيادة "ترسل بعثة تقييم إلى إسلام أباد لتحديد الدعم الذي يمكن أن تقدمه وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة مساعدات التنمية (يو اس ايد) في إطار المساعدة الأمريكية لباكستان".

وأضاف أن القرار اتخذ بعد اتصال هاتفي الخميس بين قائد القيادة المركزية، الجنرال إريك كوريلا، ورئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا.

والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة للجيش الباكستاني. لكن العلاقات بين البلدين لم تكن أبدا سهلة.

وأدى قتل أسامة بن لادن في 2011 في شمال باكستان، حيث كان يختبئ بالقرب من مجمع عسكري، إلى توتر العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن. لكن منذ انسحابها من أفغانستان سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات مع باكستان.

وغمرت الأمطار الموسمية ثلث أراضي باكستان وأودت بحياة أكثر من ألف شخص منذ يونيو، وتسببت بفيضانات قوية جرفت مساحات من المحاصيل الحيوية، وأتلفت أو دمرت أكثر من مليون منزل.

ونسبت السلطات الكارثة إلى تغير المناخ الذي يزيد من تواتر وشدة الظواهر الجوية القصوى.

المصدر: أ ف ب