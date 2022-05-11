الرئيس الفنلندي: انضمامنا للناتو لن يكون ضد أحد

أشار الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إلى أن انضمام بلاده لحلف "الناتو" في حال تم "لن يكون ضد أحد".

وعلى هامش توقيع إعلان سياسي للتعاون المتبادل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال نينيستو إن "الانضمام لحلف الناتو لن يكون ضد أحد. إنها ليست لعبة محصلتها صفر".

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وذكرت وسائل إعلام فنلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى الحلف مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".

المصدر: "سبوتنيك"