أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن الجيش الروسي قام بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دونباس والمناطق الخطرة في أوكرانيا، من بينهم 2.5 ألف طفل.

وقال: "على الرغم من كل الصعوبات والعقبات التي أوجدتها كييف، فقد قامت القوات المسلحة الروسية يوم أمس ومن دون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 17 ألفا و117 شخصا إلى روسيا، من بينهم 2560 طفلا، واجمالا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم بالفعل إجلاء 740 ألفا 219 شخصا بينهم 140 ألفا 623 طفلا".

وأضاف: "هناك 96416 سيارة شخصية عبرت الحدود باتجاه روسيا، منها 3082 سيارة خلال هذا اليوم فقط".

وتابع: "ما يقرب من 700 شخص آخر تم إجلاؤهم من ماريوبول عبر الممر الإنساني الشرقي، دون أي مشاركة من جانب كييف، وخلال يوم واحد"، مشيرا إلى أنه "بسبب عرقلة النازيين الأوكرانيين، تمكنا بالفعل من إنقاذ 135659 شخصا فقط، منهم 696 خلال الـ24 ساعة الماضية".

المصدر: "نوفوستي"