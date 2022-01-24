كوريا الجنوبية تعتزم توسيع نطاق اختبارات كورونا

تعتزم كوريا الجنوبية توسيع نطاق الاختبارات السريعة لفيروس كورونا وتقصير فترة الحجر الصحي ضمن إعادة هيكلة طريقة تعاملها مع الجائحة، مع زيادة أسرع من المتوقع بالإصابات بسبب أوميكرون.

وجاء ذلك مع تسجيل كوريا الجنوبية 7513 إصابة جديدة اليوم الاثنين، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات حاجز السبعة آلاف حالة، ويقترب من أعلى معدل في يوم واحد في ديسمبر الماضي.

وحل متحور "أوميكرون" الآن محل "دلتا"، وبات المتحور الأكثر انتشارا في كوريا الجنوبية.

وقال مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، جيونغ أون كيونغ، خلال مؤتمر صحفي: "اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، سنقلل فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بعد حصولهم على التطعيم بشكل كامل من عشرة إلى سبعة أيام".

لن يخضع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات، والذين على اتصال وثيق بمصابين للحجر الصحي، لكن سيطلب منهم إبلاغ المسؤولين عن حالتهم الصحية اليومية قبل إجراء الاختبار في غضون ستة أو سبعة أيام.

وقال مسؤولون، إن تخفيف قيود الحجر الصحي "أمر لا مفر منه ضمن محاولات منع حدوث انفجار في حالات "أوميكرون"، ومنع وقوع اضطراب كبير في أماكن العمل والخدمات العامة من خلال إخضاع أعداد كبيرة للحجر الصحي".

وستلزم القواعد الجديدة الذين لم يحصلوا على التطعيم بشكل كامل بالحجر الصحي سبعة أيام إذا كانوا على اتصال وثيق بمصابين، و10 أيام إذا ثبتت إصابتهم.

واعتبارا من اليوم الاثنين، لقحت سيئول أكثر من 85 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 51 مليون نسمة بشكل كامل، وحصل حوالي 49 بالمئة على جرعات معززة.

المصدر: "أسوشيتد برس"