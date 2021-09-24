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سريلانكا.. معالج روحاني اخترع "دواء" ضد كوفيد-19 واعتمدته الحكومة يموت بالفيروس

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سريلانكا.. معالج روحاني اخترع
Reuters
سريلانكا
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أعلنت عائلة معالج روحاني سريلانكي روّج لدواء يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وفاته متأثرا بالفيروس.

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وأصيب الرجل المدعو إيليانتا وايت ويبلغ من العمر 48 عاما بالفيروس في وقت سابق من شهر سبتمبر وساءت حالته إلى أن توفي.

واشتهر وايت بعد أن قيل إنه "عالج" نجوم الرياضة وكبار السياسيين بعقار رأى تركيبته في المنام وأن سكبه في الأنهار يمكن أن ينهي الوباء في سريلانكا والهند المجاورة.

ووصلت شهرته حد الموافقة على العقار من قبل وزير الصحة السريلانكي السابق بافيثرا وانياراتشي الذي قضى بدوره بعد ذلك بأسبوعين في العناية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.

ونعى رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، وايت على "تويتر" قائلا: "سيستمر إرثه طوال الحياة.. لقد تمكن من توفير الشفاء من أمراض مختلفة".

المصدر: وكالات

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