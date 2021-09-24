سريلانكا.. معالج روحاني اخترع "دواء" ضد كوفيد-19 واعتمدته الحكومة يموت بالفيروس

أعلنت عائلة معالج روحاني سريلانكي روّج لدواء يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وفاته متأثرا بالفيروس.

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وأصيب الرجل المدعو إيليانتا وايت ويبلغ من العمر 48 عاما بالفيروس في وقت سابق من شهر سبتمبر وساءت حالته إلى أن توفي.

واشتهر وايت بعد أن قيل إنه "عالج" نجوم الرياضة وكبار السياسيين بعقار رأى تركيبته في المنام وأن سكبه في الأنهار يمكن أن ينهي الوباء في سريلانكا والهند المجاورة.

ووصلت شهرته حد الموافقة على العقار من قبل وزير الصحة السريلانكي السابق بافيثرا وانياراتشي الذي قضى بدوره بعد ذلك بأسبوعين في العناية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.

ونعى رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، وايت على "تويتر" قائلا: "سيستمر إرثه طوال الحياة.. لقد تمكن من توفير الشفاء من أمراض مختلفة".

I’m deeply saddened by the sudden passing of Dr. Eliyantha White. My deepest condolences to his friends and family during this difficult time. His legacy will continue to live through all the lives, he touched and healed of various ailments. pic.twitter.com/UzlqHNsPgc — Mahinda Rajapaksa (@PresRajapaksa) September 23, 2021

Eliyantha White was reportedly a spiritual healer from Colombo able to materialise medicine through spirits of Rishis. Unfortunately he was called බොරුවේ උපත. He has claimed to have treated many notable figures including Salman Khan, Sachin Tendulkar, Shah Rukh Khan #RIPpic.twitter.com/NCaoaCVDnA — Being Yakin ® (@ItsYakin) September 23, 2021

The last rites of Spiritual healer Eliyantha White took place at the Borella Cemetery today.



May he attain supreme bliss of Nirvana. 🙏



Photo credit : Ishara S. Kodikara /AFP pic.twitter.com/ap4SjiVlP2 — Kamila Dias (@KamilaWDias) September 23, 2021

المصدر: وكالات