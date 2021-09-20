زاخاروفا ترد على انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الروسية

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على انتقادات الاتحاد الأوروبي لروسيا بسبب "النقص" المزعوم للمراقبين أثناء انتخابات مجلس الدوما الروسي.

وقارنت زاخاروفا في منشور على "تلغرام" عدد المراقبين الذين حضروا انتخابات مجلس الدوما بعدد المراقبين الذي من المقرر أن يتابعوا انتخابات البوندستاغ الألماني في 26 سبتمبر الجاري.

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وأشارت إلى أن الانتخابات الألمانية التي سيشارك فيها 47 حزبا و6 آلاف مرشح و60.4 مليون ناخب، سيتابعها 4 مراقبين دوليين عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 3 بلدان.

وأكدت أن انتخابات مجلس الدوما تابعها 245 مراقبا دوليا من 59 دولة في العالم، و10 منظمات دولية و57 دبلوماسيا من البعثات المعتمدة في موسكو.

وتابعت زاخاروفا: "وهذا يعتبره الاتحاد الأوروبي غير كاف! ... فهل سيتمكن الاتحاد من إعطاء تقييم واضح للانتخابات في ألمانيا؟".

وكان بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، قد انتقد الانتخابات الروسية، قائلا إن انتخابات مجلس الدوما جرت "في جو من ترهيب المنتقدين المستقلين" و"في غياب" مراقبة دولية كافية.

المصدر: "نوفوستي"