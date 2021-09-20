حزب "روسيا الموحدة" يحصل على نحو 50% من الأصوات في انتخابات مجلس الدوما

حقق حزب "روسيا الموحدة" الحاكم فوزا في انتخابات مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، حيث حصد نحو 50% من الأصوات بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع.

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وأفادت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا بأن نتائج فرز 99.84% من البروتوكولات في الاقتراع الفدرالي عبر نظام القوائم الحزبية تشير إلى تقدم حزب "روسيا الموحدة"، الداعم لرئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بـ49.83%.

ويأتي بعده "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية" بـ18.94%، و"الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" في المركز الثالث بـ7.52%، بينما يحتل حزب "روسيا العادلة - من أجل الحق" المرتبة الرابعة بـ7.47%، ويأتي حزب "الناس الجدد" خامسا بـ5.33%.

وبالتالي تمكنت 5 أحزاب من الوصول إلى مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، لأول مرة منذ العام 1999.

كما يتقدم حزب "روسيا الموحدة" حاليا في 198 دائرة من دوائر المقعد الواحد، بينما يأتي أعضاء "الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي" في الصدارة في 9 دوائر، و"روسيا العادلة - من أجل الحق" في 8 دوائر.

وبحسب النتائج الأولية، يتجه حزب "روسيا الموحدة" للحصول على أكثر من 300 مقعد في مجلس الدوما.

ويضم مجلس الدوما 450 نائبا، وينتخب 225 منهم عبر القوائم الحزبية بتصويت فدرالي عام و225 عبر دوائر المقعد الواحد من خلال اقتراع محلي.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

وجرت الانتخابات في مجلس الدوما بدورته الـ8 من 17 إلى 19 سبتمبر وشارك فيها 14 حزبا، وتجاوزت نسبة إقبال المقترعين حتى مساء الأحد 45% وفقا للبيانات الرسمية.

وعلى الرغم من تحقيق الحزب الحاكم فوزا متوقعا في الانتخابات إلا أن الأرقام الحالية تشير إلى خسارته بعض المقاعد في البرلمان.

وفي الانتخابات السابقة التي جرت عام 2016 حقق "روسيا الموحدة" فوزا ساحقا حيث حصد 343 مقعدا من أصل 450، وحصل على دعم 54.2% في التصويت الفدرالي العام كما انتصر في 203 دوائر من المقعد الواحد.

وتعد هذه آخر انتخابات عامة قبل إجراء الاستحقاق الرئاسي عام 2024، ولم يعلن بوتين، الذي سيبلغ من العمر 69 عاما الشهر المقبل، ما إذا كان سيترشح فيها أم لا.

المصدر: وكالات