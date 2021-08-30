وفاة امرأة في نيوزيلندا بعد تلقيها لقاح "فايزر"

أعلن في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، عن وفاة امرأة عقب تلقيها لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة النيوزلندية أن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كورونا توصلت إلى استنتاج مفاده أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح "فايزر".

وأضاف البيان أن اللجنة أشارت إلى وجود مشكلات طبية أخرى ربما أثرت على النتيجة بعد التطعيم.

المصدر: رويترز