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وفاة مواطن أوكراني عقب تلقيه لقاح "فايزر"

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وفاة مواطن أوكراني عقب تلقيه لقاح
Reuters
لقاح فايزر الأمريكي المضاد لكورونا - أرشيف
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أعلنت الخدمة الصحفية لدى وزارة الصحة الأوكرانية عن وفاة رجل عمره 47 عاما في منطقة فينيتسا، بعد ساعات قليلة من تطعيمه بلقاح "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا.

وجاء في بيان الخدمة: "تم تسجيل وفاة رجل عمره 47 عاما عقب تلقيه جرعة اللقاح، حيث أجرى فريق متنقل التطعيم ضد كورونا. المريض اشتكى من الغثيان وفقدان الوعي، وتم استدعاء المساعدة الطبية الطارئة على الفور، وجرى نقله إلى العناية المركزة، ومع الأسف أعلن الأطباء عن وفاته".

وأضافت: "يلاحظ أنه خلال الساعة الأولى بعد التطعيم، لم يتم تسجيل أي ردود فعل سلبية لللقاح".

وتابعت: "وفقا لإدارة الصحة في منطقة فينيتسا، تم تطعيم الرجل بلقاح "فايزر" و"بيونتيك"، كما تم تطعيم خمسة أشخاص آخرين بنفس اللقاح".

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابسات الوفاة.

المصدر: "نوفوستي"

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